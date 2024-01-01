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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 29
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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 29
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 28
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 28
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
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Crossfaith

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10 июн 2024 : 		 Новое видео CROSSFAITH

18 май 2024 : 		 Новое видео CROSSFAITH

20 фев 2024 : 		 Новое видео CROSSFAITH

24 авг 2022 : 		 Концертное видео CROSSFAITH

16 фев 2022 : 		 Новое видео CROSSFAITH

9 сен 2021 : 		 Новая песня CROSSFAITH

10 апр 2020 : 		 Новый ЕР CROSSFAITH выйдет весной

12 сен 2018 : 		 Новое видео CROSSFAITH

26 июл 2018 : 		 Новое видео CROSSFAITH

12 июл 2018 : 		 Новая песня CROSSFAITH

16 июн 2018 : 		 Новый альбом CROSSFAITH выйдет летом

7 июн 2018 : 		 Новая песня CROSSFAITH

5 фев 2017 : 		 Новый ЕР CROSSFAITH выйдет зимой

17 фев 2016 : 		 Новое видео CROSSFAITH

22 сен 2015 : 		 CROSSFAITH выпустили комикс

16 авг 2015 : 		 Новое видео CROSSFAITH

24 июл 2015 : 		 Новая песня CROSSFAITH

20 фев 2014 : 		 Новое видео CROSSFAITH

5 дек 2013 : 		 Новое видео CROSSFAITH

11 сен 2013 : 		 Новый альбом CROSSFAITH доступен для прослушивания

11 июл 2013 : 		 Новое видео CROSSFAITH

3 июл 2013 : 		 Новая песня CROSSFAITH

3 июн 2013 : 		 Новый альбом CROSSFAITH выйдет в августе

7 мар 2013 : 		 Новый альбом CROSSFAITH выйдет в июне

11 фев 2013 : 		 Новое видео CROSSFAITH
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|||| сегодня

Новое видео CROSSFAITH



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"Warriors (Feat. MAH from SiM)", новое видео группы CROSSFAITH, доступно для просмотра ниже.

CROSSFAITH Share вЂњWarriors (Feat. MAH From SiM)вЂќ; Video




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