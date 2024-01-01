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Ëèäåð MEGADETH: «Ñåêðåò óñïåõà? Ïðîñòî íå áûòü çëîáíûì ì*äàê...
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ROGER WATERS: «Ëþáîé, êòî çíàåò Bono, äîëæåí âçÿòü åãî çà ëî...
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NIGHTWISH çàêîí÷èëè ðàáîòó íàä íîâûì àëüáîìîì
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Èç SEPULTURA óø¸ë áàðàáàíùèê
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Ôðîíòìåí COAL CHAMBER: «Êðåïêîãî â ðîò íå áåðó, íî íà øèøêè ...
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Âîêàëèñò QUEEN ìîæåò ñíîâà âûéòè íà ñöåíó â âèäå ãîëîãðàììû
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Íîâûé ãèòàðèñò MEGADETH: «Ìíå íåêîãäà âîëíîâàòüñÿ!»
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Æåíà âîêàëèñòà SLAYER î ïðåäñòîÿùèõ êîíöåðòàõ
20
Íîâîå âèäåî ACCEPT
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BRUCE DICKINSON: «Â áîÿçíè ëåòàòü íåò íè÷åãî ïîñòûäíîãî»
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Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
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NIGHTWISH çàêîí÷èëè ðàáîòó íàä íîâûì àëüáîìîì
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3 ìàð 2024
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22 ôåâ 2023
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25 àïð 2022
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15 àïð 2022
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6 àïð 2022
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15 ìàð 2022
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Òèçåð íîâîãî àëüáîìà OU
2 ìàð 2022
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OU íà InsideOutMusic
3 ìàð 2024
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”蘇醒Frailty”, íîâîå âèäåî OU, äîñòóïíî äëÿ ïðîñìîòðà íèæå. Ýòîò òðåê âçÿò èç íîâîãî àëüáîìà 蘇醒 II: Frailty, ðåëèç êîòîðîãî íàìå÷åí íà 26 àïðåëÿ íà InsideOutMusic:
“蘇醒 Frailty”
“淨化 Purge”
“海 Ocean”
“血液 Redemption”
“衍生 Capture and Elongate (Serenity)”
“破魂 Spirit Broken”
“歪歪地愛 yyds”
“輪迴 Reborn”
“念 Recall”
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Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî
çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëüçîâàòåëè.
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ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
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