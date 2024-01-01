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*Ëèäåð MEGADETH: «Ñåêðåò óñïåõà? Ïðîñòî íå áûòü çëîáíûì ì*äàê... 49
*ROGER WATERS: «Ëþáîé, êòî çíàåò Bono, äîëæåí âçÿòü åãî çà ëî... 41
*NIGHTWISH çàêîí÷èëè ðàáîòó íàä íîâûì àëüáîìîì 39
*Èç SEPULTURA óø¸ë áàðàáàíùèê 30
*Ôðîíòìåí COAL CHAMBER: «Êðåïêîãî â ðîò íå áåðó, íî íà øèøêè ... 22
*Âîêàëèñò QUEEN ìîæåò ñíîâà âûéòè íà ñöåíó â âèäå ãîëîãðàììû 21
*Íîâûé ãèòàðèñò MEGADETH: «Ìíå íåêîãäà âîëíîâàòüñÿ!» 20
*Æåíà âîêàëèñòà SLAYER î ïðåäñòîÿùèõ êîíöåðòàõ 20
*Íîâîå âèäåî ACCEPT 19
*BRUCE DICKINSON: «Â áîÿçíè ëåòàòü íåò íè÷åãî ïîñòûäíîãî» 17
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3 ìàð 2024 : 		 Íîâîå âèäåî OU

22 ôåâ 2023 : 		 Íîâîå âèäåî OU

25 àïð 2022 : 		 Íîâîå âèäåî OU

15 àïð 2022 : 		 Íîâîå âèäåî OU

6 àïð 2022 : 		 Íîâîå âèäåî OU

15 ìàð 2022 : 		 Òèçåð íîâîãî àëüáîìà OU

2 ìàð 2022 : 		 OU íà InsideOutMusic
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”蘇醒Frailty”, íîâîå âèäåî OU, äîñòóïíî äëÿ ïðîñìîòðà íèæå. Ýòîò òðåê âçÿò èç íîâîãî àëüáîìà 蘇醒 II: Frailty, ðåëèç êîòîðîãî íàìå÷åí íà 26 àïðåëÿ íà InsideOutMusic:

“蘇醒 Frailty”
“淨化 Purge”
 “海 Ocean”
“血液 Redemption”
“衍生 Capture and Elongate (Serenity)”
“破魂 Spirit Broken”
“歪歪地愛 yyds”
“輪迴 Reborn”
“念 Recall”

Chinaâ€™s OU Announces Sophomore Album è˜‡é†’ II: Frailty; Co-Produced By DEVIN TOWNSEND




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Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
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