Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 43
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 40
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 25
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
*Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы 22
*Новое видео ACCEPT 20
*Новый гитарист MEGADETH: «Мне некогда волноваться!» 20
*BRUCE DICKINSON: «В боязни летать нет ничего постыдного» 17
*SEPULTURA открыла тур 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 43
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 40
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 25
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
[= ||| все новости группы



*

Aftermath

*
| - |

|||| сегодня

AFTERMATH отмечают юбилей альбома "Eyes Of Tomorrow"



zoom
AFTERMATH по случаю 30-летия альбома Eyes Of Tomorrow решили разыграть несколько копий оригинального издания.

Kyriakos “Charlie” Tsiolis: «Мы писали песни на Eyes Of Tomorrow в 1988-89 годах, когда нас было пять человек, а за год до этого, когда нас было четверо, мы выпустили демо под названием Killing the Future, которое состояло из 5 песен чистого кроссоверного спида.

В Eyes Of Tomorrow не было ни одного из этих элементов, потому что мы поставили перед собой задачу создать прогрессивный/техничный трэш-альбом. Этот жанр был в зачаточном состоянии. Мы хотели быть Pink Floyd в жанре трэш. Нам казалось это естественным, но если посмотреть на это сейчас, спустя столько лет, то мы были не в себе.

Мы полностью изменили все, что делало нас Aftermath годом ранее, и, несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись при выпуске альбома, мы не хотели бы, чтобы все было иначе».

Steve Sacco: «Тридцать лет назад мы хотели не просто быть трэш-группой. Мы хотели расширять границы. Мы не собирались довольствоваться меньшим. Либо это было лучшее, что могло быть, либо забудьте об этом. Наш драйв привел нас к тому, что, как нам казалось, было именно таковым.

Я слушаю его сейчас и должен сказать, что он все еще держится на плаву. Послушайте его и позвольте ему вернуть вас в то свежее новое звучание, и знайте, что парни, стоящие за этими сумасшедшими риффами с креативным тяжелым вокалом и текстами, получили удовольствие, создавая не только для себя, но и для вас, поклонников этой музыки. 30 лет не дали нам ничего, кроме признательности за то, что мы продолжаем делать музыку, которую любим!»

Ray Schmidt: «Мы до сих пор любим этот альбом так же сильно, как и 30 лет назад. Отличные были времена!»

AFTERMATH Celebrate 30th Anniversary Of Eyes Of Tomorrow Album; Rare Original CD Pressings Up For Grabs




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 76

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом