AFTERMATH отмечают юбилей альбома "Eyes Of Tomorrow"



AFTERMATH по случаю 30-летия альбома Eyes Of Tomorrow решили разыграть несколько копий оригинального издания.



Kyriakos “Charlie” Tsiolis: «Мы писали песни на Eyes Of Tomorrow в 1988-89 годах, когда нас было пять человек, а за год до этого, когда нас было четверо, мы выпустили демо под названием Killing the Future, которое состояло из 5 песен чистого кроссоверного спида.



В Eyes Of Tomorrow не было ни одного из этих элементов, потому что мы поставили перед собой задачу создать прогрессивный/техничный трэш-альбом. Этот жанр был в зачаточном состоянии. Мы хотели быть Pink Floyd в жанре трэш. Нам казалось это естественным, но если посмотреть на это сейчас, спустя столько лет, то мы были не в себе.



Мы полностью изменили все, что делало нас Aftermath годом ранее, и, несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись при выпуске альбома, мы не хотели бы, чтобы все было иначе».



Steve Sacco: «Тридцать лет назад мы хотели не просто быть трэш-группой. Мы хотели расширять границы. Мы не собирались довольствоваться меньшим. Либо это было лучшее, что могло быть, либо забудьте об этом. Наш драйв привел нас к тому, что, как нам казалось, было именно таковым.



Я слушаю его сейчас и должен сказать, что он все еще держится на плаву. Послушайте его и позвольте ему вернуть вас в то свежее новое звучание, и знайте, что парни, стоящие за этими сумасшедшими риффами с креативным тяжелым вокалом и текстами, получили удовольствие, создавая не только для себя, но и для вас, поклонников этой музыки. 30 лет не дали нам ничего, кроме признательности за то, что мы продолжаем делать музыку, которую любим!»



Ray Schmidt: «Мы до сих пор любим этот альбом так же сильно, как и 30 лет назад. Отличные были времена!»







