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*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 20
*NIGHTWISH от TARJA 20
*MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут тем... 17
*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 15
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Aftermath

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19 дек 2024 : 		 AFTERMATH в студии

16 май 2024 : 		 Видео с текстом от AFTERMATH

5 мар 2024 : 		 AFTERMATH отмечают юбилей альбома "Eyes Of Tomorrow"

14 июн 2023 : 		 Новое видео AFTERMATH

7 янв 2023 : 		 Новое видео AFTERMATH

4 окт 2022 : 		 Новое видео AFTERMATH

17 дек 2020 : 		 Видео с текстом от AFTERMATH

28 апр 2020 : 		 Новое видео AFTERMATH

25 мар 2020 : 		 Кавер-версия хита Джона Леннона от AFTERMATH

23 авг 2019 : 		 Видео с текстом от AFTERMATH

26 окт 2015 : 		 AFTERMATH работают над новым материалом

11 авг 2015 : 		 AFTERMATH возвращаются

7 окт 2010 : 		 Бокс-сет от AFTERMATH
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|||| 19 дек 2024

AFTERMATH в студии



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Группа AFTERMATH опубликовала следующее сообщение:

«Мы очень рады вернуться в студию. Мы не можем дождаться, когда все услышат наш новый альбом. Он тяжелый, запоминающийся и, в типичной для Aftermath манере, совершенно не похож на наши предыдущие альбомы».

Новый альбом записывается в студии Electrowerks Recording, а сведением занимается Chuck Macak. Дополнительная информация, включая название альбома, треклист и дату выхода, будет опубликована в ближайшие месяцы.



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