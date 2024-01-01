19 дек 2024



AFTERMATH в студии



Группа AFTERMATH опубликовала следующее сообщение:



«Мы очень рады вернуться в студию. Мы не можем дождаться, когда все услышат наш новый альбом. Он тяжелый, запоминающийся и, в типичной для Aftermath манере, совершенно не похож на наши предыдущие альбомы».



Новый альбом записывается в студии Electrowerks Recording, а сведением занимается Chuck Macak. Дополнительная информация, включая название альбома, треклист и дату выхода, будет опубликована в ближайшие месяцы.





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