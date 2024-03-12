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*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 38
*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 20
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*BURTON C. BELL представил первое видео 15
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Necrophagia

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12 мар 2024 : 		 Новое видео NECROPHAGIA

23 фев 2024 : 		 NECROPHAGIA нашли лейбл

26 сен 2019 : 		 Сборник NECROPHAGIA выйдет осенью

19 мар 2018 : 		 Умер вокалист NECROPHAGIA

15 окт 2014 : 		 Новый альбом NECROPHAGIA доступен для прослушивания

21 авг 2014 : 		 Новая песня NECROPHAGIA

8 май 2014 : 		 NECROPHAGIA завершили перезапись

23 дек 2013 : 		 Новая песня NECROPHAGIA

12 ноя 2013 : 		 Видео с текстом от NECROPHAGIA

9 авг 2013 : 		 Новое демо NECROPHAGIA

5 янв 2013 : 		 Новая песня NECROPHAGIA

30 июн 2012 : 		 Новая песня NECROPHAGIA

25 июн 2012 : 		 Клавишник Mirai Kawashima вернулся в NECROPHAGIA

22 мар 2012 : 		 Трейлер нового DVD NECROPHAGIA

11 ноя 2011 : 		 Новый альбом NECROPHAGIA выйдет на Хэллоуин

13 апр 2011 : 		 Новая песня NECROPHAGIA

16 мар 2011 : 		 Новый альбом NECROPHAGIA выйдет в мае

9 дек 2010 : 		 Обложка нового альбома NECROPHAGIA

24 ноя 2010 : 		 Новая песня NECROPHAGIA

23 апр 2010 : 		 NECROPHAGIA закончили сочинение нового материала

11 фев 2010 : 		 NECROPHAGIA работают над DVD

16 янв 2010 : 		 Boris Randall присоединился к NECROPHAGIA

4 авг 2008 : 		 Новости от NECROPHAGIA

26 июл 2006 : 		 NECROPHAGIA представили нового гитариста

12 авг 2002 : 		 Necrophagia – новая барабанщица.

22 июн 2002 : 		 Necrophagia – из группы ушёл Phil Anselmo.
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Новое видео NECROPHAGIA



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Moribundis Grim, новое видео NECROPHAGIA, доступно для просмотра ниже.




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12 мар 2024
ChatGPT
сначала прочитал necrophagist, уже чуть от счастья из штанов не выпрыгнул

Суичмез, ленивая ты жопа, пиши альбом
Like!1

просмотров: 201

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