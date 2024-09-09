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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 61
*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 17
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Necrophagia

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9 сен 2024 : 		 Бокс-сет от NECROPHAGIA

13 апр 2024 : 		 Новая песня NECROPHAGIA

12 мар 2024 : 		 Новое видео NECROPHAGIA

23 фев 2024 : 		 NECROPHAGIA нашли лейбл

26 сен 2019 : 		 Сборник NECROPHAGIA выйдет осенью

19 мар 2018 : 		 Умер вокалист NECROPHAGIA

15 окт 2014 : 		 Новый альбом NECROPHAGIA доступен для прослушивания

21 авг 2014 : 		 Новая песня NECROPHAGIA

8 май 2014 : 		 NECROPHAGIA завершили перезапись

23 дек 2013 : 		 Новая песня NECROPHAGIA

12 ноя 2013 : 		 Видео с текстом от NECROPHAGIA

9 авг 2013 : 		 Новое демо NECROPHAGIA

5 янв 2013 : 		 Новая песня NECROPHAGIA

30 июн 2012 : 		 Новая песня NECROPHAGIA

25 июн 2012 : 		 Клавишник Mirai Kawashima вернулся в NECROPHAGIA

22 мар 2012 : 		 Трейлер нового DVD NECROPHAGIA

11 ноя 2011 : 		 Новый альбом NECROPHAGIA выйдет на Хэллоуин

13 апр 2011 : 		 Новая песня NECROPHAGIA

16 мар 2011 : 		 Новый альбом NECROPHAGIA выйдет в мае

9 дек 2010 : 		 Обложка нового альбома NECROPHAGIA

24 ноя 2010 : 		 Новая песня NECROPHAGIA

23 апр 2010 : 		 NECROPHAGIA закончили сочинение нового материала

11 фев 2010 : 		 NECROPHAGIA работают над DVD

16 янв 2010 : 		 Boris Randall присоединился к NECROPHAGIA

4 авг 2008 : 		 Новости от NECROPHAGIA

26 июл 2006 : 		 NECROPHAGIA представили нового гитариста
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|||| 9 сен 2024

Бокс-сет от NECROPHAGIA



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Back On Black Records двадцатого сентября выпустит бокс-сет NECROPHAGIA, включающий в себя EP Cannibal Holocaust (2001), The Divine Art Of Torture (2003), Harvest Ritual Volume I (2005) и Whiteworm Cathedral (2014).

NECROPHAGIA вЂ“ Four CD Set Featuring Season Of Mist Recordings Now Available For Preorder






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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9 сен 2024
H
HLL
оставьте его уже в покое... всё уже... всё.....
Like!1

просмотров: 130

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