9 сен 2024



Бокс-сет от NECROPHAGIA



Back On Black Records двадцатого сентября выпустит бокс-сет NECROPHAGIA, включающий в себя EP Cannibal Holocaust (2001), The Divine Art Of Torture (2003), Harvest Ritual Volume I (2005) и Whiteworm Cathedral (2014).











