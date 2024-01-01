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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 36
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 25
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*BURTON C. BELL представил первое видео 19
*MARTY FRIEDMAN: «Гитаристы всё ещё надеются, что гитара и да... 16
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Limbonic Art

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LIMBONIC ART на Kyrck Productions & Armour



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LIMBONIC ART сообщили о заключении контракта с Kyrck Productions & Armour на издание нескольких релизов.

Vidar "Daemon" Jensen: «С огромным удовольствием я могу подтвердить подписание контракта с Kyrck Productions & Armour. После двух десятилетий дружбы и сотрудничества основатель лейбла Iannis Mantzoros любезно представил меня новому владельцу Martin Koller из SPKR. Martin и его команда проделали великолепную работу над моим грядущим новым альбомом. С такой поддержкой я уверен, что этот долгожданный альбом окажет сильное влияние на металл-сцену и укрепит наследие Limbonic Art!»

LIMBONIC ART Ink Deal With Kyrck Productions & Armour




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