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LIMBONIC ART на Kyrck Productions & Armour



LIMBONIC ART сообщили о заключении контракта с Kyrck Productions & Armour на издание нескольких релизов.



Vidar "Daemon" Jensen: «С огромным удовольствием я могу подтвердить подписание контракта с Kyrck Productions & Armour. После двух десятилетий дружбы и сотрудничества основатель лейбла Iannis Mantzoros любезно представил меня новому владельцу Martin Koller из SPKR. Martin и его команда проделали великолепную работу над моим грядущим новым альбомом. С такой поддержкой я уверен, что этот долгожданный альбом окажет сильное влияние на металл-сцену и укрепит наследие Limbonic Art!»







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