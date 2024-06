сегодня



Новая песня LIMBONIC ART



The Wrath of Storms, новая песня группы LIMBONIC ART, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома 'Opus Daemoniacal', релиз которого намечен на 24 июня на Kyrck Productions & Armour:



"Ad Astra et Abyssos"

"Deify Thy Master"

"Consigned To The Flames"

"Vir Triumphalis"

"I Am Your Demon"

"The Wrath Of Storms"

"Ars Diavoli" http://www.limbonicart.net/







