ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA едут в прощальный тур



Jeff Lynn анонсировал даты прощального тура ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA, который стартует 24 августа в Палм Дезерт, Калифорния и завершится 25 октября в Лос-Анджелесе:



Aug. 24 - Palm Desert, CA - Acrisure Arena

Aug. 27 - Seattle, WA - Climate Pledge Arena

Aug. 28 - Vancouver, BC - Rogers Arena

Aug. 30 - Portland, OR - Moda Center

Sep. 01 - San Francisco, CA - Chase Center

Sep. 06 - St. Louis, MO - Enterprise Center

Sep. 07 - Indianapolis, IN - Gainbridge Fieldhouse

Sep. 09 - Toronto, ON - Scotiabank Arena

Sep. 10 - Pittsburgh, PA - PPG Paints Arena

Sep. 13 - Cincinnati, OH - Heritage Bank Center

Sep. 14 - Cleveland, OH - Rocket Mortgage Fieldhouse

Sep. 16 - New York, NY - Madison Square Garden

Sep. 20 - Philadelphia, PA - Wells Fargo Center

Sep. 23 - Boston, MA - TD Garden

Sep. 25 - Washington, DC - Capital One Arena

Sep. 27 - Chicago, IL - United Center

Sep. 30 - St, Paul, MN - Xcel Energy Center

Oct. 02 - Denver, CO - Ball Arena

Oct. 09 - Detroit, MI - Little Caesars Arena

Oct. 11 - Nashville, TN - Bridgestone Arena

Oct. 12 - Atlanta, GA - State Farm Arena

Oct. 15 - Austin, TX - Moody Center

Oct. 16 - Houston, TX - Toyota Center

Oct. 18 - Dallas, TX - American Airlines Center

Oct. 21 - Phoenix, AZ - Footprint Center

Oct. 23 - Sacramento, CA - Golden 1 Center

Oct. 25 - Los Angeles, CA - Kia Forum







