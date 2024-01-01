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Лидер ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA обещает новую музыку
Лидер ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA Jeff Lynne поговорил с MOJO о финальном шоу, которое состоится 13 июля 2025 в BST Hyde Park, London, England:
«Для меня это будет очень эмоциональное шоу. Было здорово гастролировать по всему миру, и по сей день на каждом концерте я удивляюсь и радуюсь публике и той энергии, которую она приносит. Мне будет этого не хватать».
Lynne подчеркивает, что это не конец истории и что будет еще много музыки, но будет ли это новый релиз ELO или работа для других людей, он не уточняет.
«Я доволен тем, что сделал, и реакция публики на концерты и музыку была потрясающей. Это не прощание с музыкой. Я с нетерпением жду возвращения в студию на полный рабочий день — это то, что я люблю!»
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