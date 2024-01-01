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*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 73
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 20
*NIGHTWISH от TARJA 20
*MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут тем... 17
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Electric Light Orchestra

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20 дек 2024 : 		 Лидер ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA обещает новую музыку

23 окт 2024 : 		 Финальное шоу ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

10 окт 2024 : 		 Кавер-версия хита ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA от DURAN DURAN

3 май 2024 : 		 Умер клавишник ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

19 мар 2024 : 		 ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA едут в прощальный тур

17 дек 2019 : 		 У JEFF'a LYNNE'a есть 2 000 кассет с записями ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA, но ему не на чем их слушать

29 окт 2019 : 		 Новая песня ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

27 сен 2019 : 		 Новая песня ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

12 ноя 2018 : 		 Умер виолончелист ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

25 июл 2018 : 		 Сборник синглов ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA выйдет осенью

9 окт 2017 : 		 Концертный релиз ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA выйдет осенью

30 июл 2017 : 		 Винил ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA выйдет осенью

3 ноя 2015 : 		 Новая песня ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

20 окт 2015 : 		 Новая песня ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

25 сен 2015 : 		 Новая песня ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

12 сен 2015 : 		 ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA на Columbia Records

11 сен 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

10 фев 2015 : 		 ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA выступили на Грэмми

6 фев 2015 : 		 ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA выступят на Грэмми и могут вернуться к гастролям

22 фев 2013 : 		 Юбилейные переиздания альбомов ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA выйдут в апреле

10 окт 2012 : 		 Трейлеры новых релизов JEFF LYNNE, ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

28 сен 2012 : 		 Новое видео ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

6 сен 2010 : 		 Погиб один из основателей ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

16 авг 2010 : 		 Новый DVD ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA
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Лидер ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA обещает новую музыку



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Лидер ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA Jeff Lynne поговорил с MOJO о финальном шоу, которое состоится 13 июля 2025 в BST Hyde Park, London, England:

«Для меня это будет очень эмоциональное шоу. Было здорово гастролировать по всему миру, и по сей день на каждом концерте я удивляюсь и радуюсь публике и той энергии, которую она приносит. Мне будет этого не хватать».

Lynne подчеркивает, что это не конец истории и что будет еще много музыки, но будет ли это новый релиз ELO или работа для других людей, он не уточняет.

«Я доволен тем, что сделал, и реакция публики на концерты и музыку была потрясающей. Это не прощание с музыкой. Я с нетерпением жду возвращения в студию на полный рабочий день — это то, что я люблю!»



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