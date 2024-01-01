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*Новое видео NIGHTWISH 42
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 37
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 28
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 23
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 22
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Adamantra

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|||| сегодня

Новое видео ADAMANTRA



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Treacherous Valour, новое видео ADAMANTRA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Unfinished Tale.




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