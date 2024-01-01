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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 23
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 20
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 17
*Новое видео LINKIN PARK 15
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Adamantra

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|||| сегодня

Новый альбом ADAMANTRA доступен для прослушивания



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Act III - Pareidolia of Depravity, новый альбом ADAMANTRA, доступен для прослушивания ниже.




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