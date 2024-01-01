×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь»
41
Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу
23
Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!»
20
Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего...
17
Новое видео LINKIN PARK
15
Новый альбом CREMATORY выйдет весной
15
Барабанщик AS I LAY DYING покинул группу
14
THE WHO «что-то готовят» на 2025
11
Новая песня FOR MY PAIN...
10
Новая книга вокалиста RUSH выйдет весной
10
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь»
41
Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу
23
Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!»
20
Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего...
17
Новое видео LINKIN PARK
15
все новости группы
Adamantra
Финляндия
Progressive Metal
http://www.adamantra.com
Myspace:
http://www.myspace.com/adamantra
VK.com:
https://www.instagram.com/adamantra_band
Facebook:
https://www.facebook.com/Adamantra
2 ноя 2024
:
Новый альбом ADAMANTRA доступен для прослушивания
29 май 2024
:
Новое видео ADAMANTRA
26 апр 2024
:
Новое видео ADAMANTRA
7 мар 2014
:
Семплы новых песен ADAMANTRA
30 янв 2014
:
Новый альбом ADAMANTRA выйдет в мае
3 ноя 2011
:
ADAMANTRA представили нового вокалиста
25 сен 2011
:
ADAMANTRA расстались с вокалистом
сегодня
Новый альбом ADAMANTRA доступен для прослушивания
Act III - Pareidolia of Depravity, новый альбом ADAMANTRA, доступен для прослушивания ниже.
http://www.adamantra.com
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 45
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет