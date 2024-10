сегодня



Новая песня VEONITY



“Carry On”, новая песня группы VEONITY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Fifth Element, выход которого запланирован на 18 октября на Scarlet Records:



“Premonition”

“Chains Of Tyranny”

“Horsemen Of The Dark”

“Carry On”

“Riders Of The Revolution”

“Warriors Code”

“Powerstone”

“Heart Of A Warrior”

“Kings Of Dreamland”

“The Fifth Element”







просмотров: 117