Новый альбом VEONITY выйдет осенью



VEONITY выпустят новую работу, получившую название The Final Element, 18 октября на Scarlet Records:



“Premonition”

“Chains Of Tyranny”

“Horsemen Of The Dark”

“Carry On”

“Riders Of The Revolution”

“Warriors Code”

“Powerstone”

“Heart Of A Warrior”

“Kings Of Dreamland”

“The Fifth Element”







