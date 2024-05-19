Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
*METALLICA 14 раз первая 17
*Лидер SIX FEET UNDER больше не дует 16
*KERRY KING: «Схуднул малёха!» 16
*Никакого альбома KREATOR до 2026 года! 14
*Гитарист ACCEPT: «А судьи кто?» 14
*Гитарист SLIPKNOT о новом барабанщике: «Мы не пробовали нико... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
*METALLICA 14 раз первая 17
[= ||| все новости группы



*

Eternal Tears of Sorrow

*



19 май 2024 : 		 ETERNAL TEARS OF SORROW в бессрочной спячке

29 янв 2013 : 		 Семплы нового сингла ETERNAL TEARS OF SORROW

25 янв 2013 : 		 Новый сингл ETERNAL TEARS OF SORROW выйдет в феврале

19 янв 2013 : 		 ETERNAL TEARS OF SORROW о названии альбома

1 янв 2013 : 		 Новое видео ETERNAL TEARS OF SORROW

14 окт 2012 : 		 ETERNAL TEARS OF SORROW вышли на финишную прямую

5 янв 2012 : 		 ETERNAL TEARS OF SORROW о новом альбоме

17 июн 2011 : 		 Новости из студии от ETERNAL TEARS OF SORROW

8 окт 2010 : 		 ETERNAL TEARS OF SORROW сочиняют новый материал

2 июн 2010 : 		 Новое видео ETERNAL TEARS OF SORROW

27 июл 2009 : 		 ETERNAL TEARS OF SORROW начали сочинение нового материала

15 май 2009 : 		 Доступны семплы всех новых песен ETERNAL TEARS OF SORROW

6 апр 2009 : 		 ETERNAL TEARS OF SORROW расстались с гитаристом

27 мар 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ETERNAL TEARS OF SORROW

5 фев 2009 : 		 Новый сингл ETERNAL TEARS OF SORROW

10 дек 2008 : 		 ETERNAL TEARS OF SORROW представили нового ударника

2 дек 2008 : 		 ETERNAL TEARS OF SORROW завершили запись нового сингла

12 май 2008 : 		 ETERNAL TEARS OF SORROW нашли новый лейбл

26 апр 2008 : 		 ETERNAL TEARS OF SORROW сочиняют новый материал

12 дек 2006 : 		 ETERNAL TEARS OF SORROW : новогодний концерт в новом составе

16 мар 2006 : 		 Обложка нового альбома ETERNAL TEARS OF SORROW

3 мар 2006 : 		 ETERNAL TEARS OF SORROW закончили мастеринг

16 фев 2006 : 		 ETERNAL TEARS OF SORROW микшируют новый альбом

9 дек 2005 : 		 ETERNAL TEARS OF SORROW продолжают работу

4 ноя 2005 : 		 ETERNAL TEARS OF SORROW выпустят новый альбом весной
| - |

|||| 19 май 2024

ETERNAL TEARS OF SORROW в бессрочной спячке



zoom
Jarmo Puolakanaho опубликовал следующее сообщение:

«Прошло некоторое время с тех пор, как я в последний раз писал о Eternal Tears of Sorrow, будь то индивидуально или от лица всей группы. Не последнюю роль в этом молчании играет наше кажущееся бездействие в течение последнего десятилетия.

Сегодня я предлагаю вам несколько новостей.

Сначала радостная часть: "Всем хороших новостей!" (Те, кто смотрел "Футураму", знают, что, к сожалению, за этой фразой часто следуют плохие новости).

В этом месяце исполняется три десятилетия с момента создания EToS — несомненно, повод для праздника! На самом деле это 32 года, если считать с первых дней нашего предшественника, группы Andromeda, начавшей свое путешествие в начале 1992 года.

Однако это скрашивается менее радостным открытием, что мы уже около года находимся на перерыве — решение, о котором мы не сообщали публично до сих пор. Поэтому никаких официальных торжеств по поводу этой вехи не будет.

У каждого участника группы есть свои причины для такого перерыва. Лично я считаю, что мы достигли своего творческого зенита; продолжать в том же духе — значит повторять себя во всех мыслимых направлениях: писать песни, выступать, записываться и так далее.

Несмотря на наши попытки в течение последних нескольких лет выпустить новые песни, возможно, с прицелом на сингл или EP, они не принесли ожидаемых результатов. Новый материал казался либо слишком похожим на наши прошлые работы, либо в нем не было необходимого коллективного энтузиазма, что наводило на мысль о том, что мы исчерпали свой потенциал как EToS.

Тем не менее, этот период был для меня далеко не безрезультатным. Я значительно отточил свои навыки написания песен и научился привносить новую жизнь в нашу музыку. Эти уроки бесценны, когда я приступаю к новым проектам. Каждый из нас сейчас исследует различные музыкальные пути в рамках различных групп и проектов.

Что касается меня, то я начал разработку нового проекта с самого начала пандемии, задумывая нечто, напоминающее EToS, но с более тяжелым, прогрессивным или даже экспериментальным уклоном. В проекте обязательно будет то, чего не было в EToS, или то, что я даже не мог себе представить в годы нашей активной деятельности. Так что я полон свежих идей и энтузиазма в отношении этого нового направления, исследуя, куда могут привести эти пути. И это может быть не единственным проектом на горизонте — у меня есть множество новых идей, которые могут принять самые разные формы. Только время даст ответ..

Итак, я надеюсь обнародовать информацию об этой группе/проекте — или даже о нескольких проектах или группах — в следующем году, когда мне исполнится 50 лет.

Что касается того, когда закончится перерыв в работе EToS, то это пока неясно. Мы возобновим работу, когда все мы почувствуем, что наступил подходящий момент, возможно, с обновленным звучанием и подходом, чтобы все было свежим и бодрым.

А пока я приглашаю наших поклонников оставаться на связи через наши официальные каналы в социальных сетях Еппло-бук и Ин-сто-грамм.

Спасибо за вашу неизменную поддержку на протяжении этих трех десятилетий. Для меня было огромной честью разделить с вами это путешествие. Встречайте нас, когда будете рядом.

С наилучшими пожеланиями,
Jarmo Puolakanaho & Eternal Tears of Sorrow»

ETERNAL TEARS OF SORROW Announce Indefinite Hiatus - "We Will Resume When We All Feel The Moment Is Right"




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 6 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

19 май 2024
rassol
А до этого что было? Предыдущая новость датирована 2013 годом.
20 май 2024
Darkside.ru Member
B
Blindman
rassol, они какие-то разовые выступления вроде как проводили...
19 май 2024
olly71
одни из тех монстров что высоко держали качество финского металла . я уже и забывать про них стал . обидно вот такие классные группы в летаргическом сне уже сколько лет а разный мусор штампует регулярно альбомы и не вылазиет из турне.
20 май 2024
ElectricRetard
olly71, да черт знает, еще подростком видел кучу восторженных комментариев и хотя любил мдм с синтами, после нескольких прослушиваний снес дискографию, т.к. вообще эмоций не вызывали даже тогда.
20 май 2024
M
Mich
ElectricRetard, дружище, попробуй послушать еще раз, особенно последние два альбома - 2009 и 2013. Если не вызовут никаких эмоций - ну что ж, так бывает. По мне так, действительно, они сами себе очень высоко задрали планку, после 2013 , видимо, включился внутренний перфекционист, и вот результат. Одна из лучших финских групп
19 май 2024
d
deathstar777
Странный проект. Не гастролировали даже тут лучшие годы. А потом задрали себе планку.

просмотров: 1259

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом