19 май 2024



ETERNAL TEARS OF SORROW в бессрочной спячке



Jarmo Puolakanaho опубликовал следующее сообщение:



«Прошло некоторое время с тех пор, как я в последний раз писал о Eternal Tears of Sorrow, будь то индивидуально или от лица всей группы. Не последнюю роль в этом молчании играет наше кажущееся бездействие в течение последнего десятилетия.



Сегодня я предлагаю вам несколько новостей.



Сначала радостная часть: "Всем хороших новостей!" (Те, кто смотрел "Футураму", знают, что, к сожалению, за этой фразой часто следуют плохие новости).



В этом месяце исполняется три десятилетия с момента создания EToS — несомненно, повод для праздника! На самом деле это 32 года, если считать с первых дней нашего предшественника, группы Andromeda, начавшей свое путешествие в начале 1992 года.



Однако это скрашивается менее радостным открытием, что мы уже около года находимся на перерыве — решение, о котором мы не сообщали публично до сих пор. Поэтому никаких официальных торжеств по поводу этой вехи не будет.



У каждого участника группы есть свои причины для такого перерыва. Лично я считаю, что мы достигли своего творческого зенита; продолжать в том же духе — значит повторять себя во всех мыслимых направлениях: писать песни, выступать, записываться и так далее.



Несмотря на наши попытки в течение последних нескольких лет выпустить новые песни, возможно, с прицелом на сингл или EP, они не принесли ожидаемых результатов. Новый материал казался либо слишком похожим на наши прошлые работы, либо в нем не было необходимого коллективного энтузиазма, что наводило на мысль о том, что мы исчерпали свой потенциал как EToS.



Тем не менее, этот период был для меня далеко не безрезультатным. Я значительно отточил свои навыки написания песен и научился привносить новую жизнь в нашу музыку. Эти уроки бесценны, когда я приступаю к новым проектам. Каждый из нас сейчас исследует различные музыкальные пути в рамках различных групп и проектов.



Что касается меня, то я начал разработку нового проекта с самого начала пандемии, задумывая нечто, напоминающее EToS, но с более тяжелым, прогрессивным или даже экспериментальным уклоном. В проекте обязательно будет то, чего не было в EToS, или то, что я даже не мог себе представить в годы нашей активной деятельности. Так что я полон свежих идей и энтузиазма в отношении этого нового направления, исследуя, куда могут привести эти пути. И это может быть не единственным проектом на горизонте — у меня есть множество новых идей, которые могут принять самые разные формы. Только время даст ответ..



Итак, я надеюсь обнародовать информацию об этой группе/проекте — или даже о нескольких проектах или группах — в следующем году, когда мне исполнится 50 лет.



Что касается того, когда закончится перерыв в работе EToS, то это пока неясно. Мы возобновим работу, когда все мы почувствуем, что наступил подходящий момент, возможно, с обновленным звучанием и подходом, чтобы все было свежим и бодрым.



А пока я приглашаю наших поклонников оставаться на связи через наши официальные каналы в социальных сетях Еппло-бук и Ин-сто-грамм.



Спасибо за вашу неизменную поддержку на протяжении этих трех десятилетий. Для меня было огромной честью разделить с вами это путешествие. Встречайте нас, когда будете рядом.



С наилучшими пожеланиями,

Jarmo Puolakanaho & Eternal Tears of Sorrow»







