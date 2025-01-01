ETERNAL TEARS OF SORROW всё

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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 131
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 53
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
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Eternal Tears of Sorrow

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Вокалист и гитарист ETERNAL TEARS OF SORROW, Altti Veteläinen и Jarmo Puolakanaho, объявили о распаде коллектива. Никаких прощальных концертов или компиляций не планируется. Кроме того, не будет выпущено ни одной неизданной песни, которая ждала бы своего выхода в будущем.

«Тридцать лет могут показаться вечностью, но, оглядываясь назад, можно сказать, что это был лишь мимолетный миг. У нас есть бесчисленное множество незабываемых воспоминаний, которые мы ни на что не променяем. И хотя эта группа завершает свое существование, музыка будет жить, поскольку группы с участниками EToS продолжат выпускать альбомы как в стиле melodic death metal, так и gothic metal в этом и следующем году. Мы хотим поблагодарить всех, кто играл в группе, тех, кто всячески поддерживал нас, и, конечно же, наших преданных поклонников за эти невероятные годы», — сказал Jarmo Puolakanaho.



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