Новое видео XENERIS

"Barbarossa", новое видео группы XENERIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Eternal Rising. выходящего 14 июня:



"Barbarossa

"Before The River Of Fire"

"Eternal Rising"

"Pandora's Box"

"A New Beginning"

"To The Endless Sea"

"Shahrazad"

"Scilla And Cariddi"

"Burning Within"

"The Glorious Fight"

"Equinox"







