Новое видео XENERIS



“The Queen And The Dragons”, новое видео группы XENERIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из делюкс-версии альбома Eternal Rising:



"Barbarossa"

"Before The River Of Fire"

"Eternal Rising"

"Pandora's Box"

"A New Beginning"

"To The Endless Sea"

"Shahrazad"

"Scilla And Cariddi"

"Burning Within"

"The Glorious Fight"

"Equinox"

"The Queen And The Dragons" (Bonus Track)











