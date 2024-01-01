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*Новое видео NIGHTWISH 42
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 33
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
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Phil Collins

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Кавер-версия хита PHIL COLLINS от POSTMODERN JUKEBOX



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POSTMODERN JUKEBOX опубликовали видео собственного прочтения хита PHIL COLLINS "In The Air Tonight"

PHIL COLLINS Classic "In The Air Tonight" Gets The Swing Treatment By POSTMODERN JUKEBOX Vocalist ROBYN ADELE ANDERSON; One Take Live Video Streaming




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