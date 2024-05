все новости группы







28 май 2024 : Новое видео AVERNUS



сегодня



Новое видео AVERNUS



"Nemesis", новое видео группы AVERNUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Grievances, выходящего на M-Theory Audio:



“Calling The Void”

“Nemesis”

“Exitus”

“Plateau”

“The Burning Down”

“Return To Dust”

“Open Arms (To The Apocalypse)”

“Utter Euphoria”

“Abandoned”

“Quietus”







