Видео с текстом от AVERNUS

AVERNUS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Return To Dust", которая взята из нового альбома Grievances, релиз которого намечен на 20 сентября на M-Theory Audio:



“Calling The Void”

“Nemesis”

“Exitus”

“Plateau”

“The Burning Down”

“Return To Dust”

“Open Arms (To The Apocalypse)”

“Utter Euphoria”

“Abandoned”

“Quietus”







просмотров: 101