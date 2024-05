сегодня



Вскрытие HELLBUTCHER



HELLBUTCHER опубликовали видео, в котором представляют издание нового альбома"Hellbutcher", релиз которого намечен на 31 мая:



"The Sword Of Wrath"

"Perdition"

"Violent Destruction"

"Hordes Of The Horned God"

"Death's Rider"

"Possessed By The Devil's Flames"

"Satan's Power"

"Inferno's Rage"







просмотров: 88