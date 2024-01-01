Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 43
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 34
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 32
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 14
*BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный г... 13
*TONY IOMMI о желании OZZY OSBOURNE'а в последний раз выступи... 12
*Новое видео NILE 12
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 12
*METALLICA впервые исполнила Inamorata 11
*Лидер DEICIDE: «Ну сколько еще можно ныть?» 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 43
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 34
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 32
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 14
*BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный г... 13
[= ||| все новости группы



*

Hellbutcher

*
| - |

|||| сегодня

Альбом HELLBUTCHER доступен для прослушивания



zoom
"Hellbutcher ", новый альбом группы HELLBUTCHER, доступен для прослушивания ниже.

HELLBUTCHER's Debut Album Streaming In Full Ahead Of Official Release




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 118

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом