Вокалист MY DYING BRIDE в HIGH PARASITE

"Let It Fail", новое видео группы HIGH PARASITE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Forever We Burn, выходящего 27 сентября на Candlelight / Spinefarm:
"Forever We Burn"
"My Syndrome"
"Grave Intentions"
"Wasn’t Human"
"Concentric Nightmares"
"Hate Springs Eternal"
"Parasite"
"Let It Fail"
"Widowmaker"
"We Break We Die"
Aaron: «Это не сайд-проект. Это новая гастролирующая и делающая записи группа, и с Forever We Burn, нашим дебютным студийным альбомом, мы демонстрируем нашу любовь ко всему готическому и высокому, а также коллективную веру в то, что темная музыка не обязательно должна оставаться в тени».
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Альбом будет любопытно послушать. И мученик наконец-то ныть перестал.