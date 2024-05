сегодня



Вокалист MY DYING BRIDE в HIGH PARASITE



"Let It Fail", новое видео группы HIGH PARASITE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Forever We Burn, выходящего 27 сентября на Candlelight / Spinefarm:



"Forever We Burn"

"My Syndrome"

"Grave Intentions"

"Wasn’t Human"

"Concentric Nightmares"

"Hate Springs Eternal"

"Parasite"

"Let It Fail"

"Widowmaker"

"We Break We Die"



Aaron: «Это не сайд-проект. Это новая гастролирующая и делающая записи группа, и с Forever We Burn, нашим дебютным студийным альбомом, мы демонстрируем нашу любовь ко всему готическому и высокому, а также коллективную веру в то, что темная музыка не обязательно должна оставаться в тени».







