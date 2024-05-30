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High Parasite

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Вокалист MY DYING BRIDE в HIGH PARASITE



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"Let It Fail", новое видео группы HIGH PARASITE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Forever We Burn, выходящего 27 сентября на Candlelight / Spinefarm:

"Forever We Burn"
"My Syndrome"
"Grave Intentions"
"Wasn’t Human"
"Concentric Nightmares"
"Hate Springs Eternal"
"Parasite"
"Let It Fail"
"Widowmaker"
"We Break We Die"

Aaron: «Это не сайд-проект. Это новая гастролирующая и делающая записи группа, и с Forever We Burn, нашим дебютным студийным альбомом, мы демонстрируем нашу любовь ко всему готическому и высокому, а также коллективную веру в то, что темная музыка не обязательно должна оставаться в тени».

HIGH PARASITE Feat. MY DYING BRIDE's AARON STAINTHORPE Announce Debut Album;




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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30 май 2024
Corpsegrinder04
Paradise Lost №2. Времён 1995, 2005-2012. Но понравилось куда больше последних 10-ти лет MDB.
Альбом будет любопытно послушать. И мученик наконец-то ныть перестал.
Like!1
30 май 2024
Khanate
Corpsegrinder04, так тут Макинтош продюсер, так что по звучанию вообще вариантов не было кажется
30 май 2024
olly71
Вполне годный готик рок . Раз у невесты нет времени на гастроли то уже похороните её окончательно и пусть ААрон сосредоточится на этой группе у них как я понял возможность для гастролей есть.
30 май 2024
A
ASombre76
Прям повеяло Paradise Lost "One Second" и Tiamat времен после "A Deeper Kind of Slumber", что в общем то хорошо, только вот с музыкальной стороны уступают ребята и PL и Tiamat, даже Аарон особо не спасает. В принципе не плохая готик рок/метал музыка, но не более, по крайней мере пока.
Like!1

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