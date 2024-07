сегодня



Новая песня HIGH PARASITE



"Grave Intentions", новая песня группы HIGH PARASITE, в состав которой входит вокалист MY DYING BRIDE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Forever We Burn, выход которого запланирован на 27 сентября на Candlelight / Spinefarm:



"Forever We Burn"

"My Syndrome"

"Grave Intentions"

"Wasn’t Human"

"Concentric Nightmares"

"Hate Springs Eternal"

"Parasite"

"Let It Fail"

"Widowmaker"

"We Break We Die"







+1 -0



просмотров: 152