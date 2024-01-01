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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 31
*KISS набрали миллиард 28
*YNGWIE MALMSTEEN о том, почему он не хочет работать с соавто... 27
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High Parasite

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|||| сегодня

Новая песня HIGH PARASITE



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"Grave Intentions", новая песня группы HIGH PARASITE, в состав которой входит вокалист MY DYING BRIDE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Forever We Burn, выход которого запланирован на 27 сентября на Candlelight / Spinefarm:

"Forever We Burn"
"My Syndrome"
"Grave Intentions"
"Wasn’t Human"
"Concentric Nightmares"
"Hate Springs Eternal"
"Parasite"
"Let It Fail"
"Widowmaker"
"We Break We Die"

HIGH PARASITE Feat. MY DYING BRIDE's AARON STAINTHORPE Release "Grave Intentions" Single And Lyric Video




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