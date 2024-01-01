Новая песня HIGH PARASITE

"Grave Intentions", новая песня группы HIGH PARASITE, в состав которой входит вокалист MY DYING BRIDE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Forever We Burn, выход которого запланирован на 27 сентября на Candlelight / Spinefarm:
"Forever We Burn"
"My Syndrome"
"Grave Intentions"
"Wasn’t Human"
"Concentric Nightmares"
"Hate Springs Eternal"
"Parasite"
"Let It Fail"
"Widowmaker"
"We Break We Die"
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