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*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 43
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 26
*BATTLE BEAST думают о новом материале 17
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 14
*KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола» 14
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Blues Pills

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31 май 2024 : 		 Новое видео BLUES PILLS

19 апр 2024 : 		 Новое видео BLUES PILLS

10 мар 2024 : 		 Новое видео BLUES PILLS

9 июн 2022 : 		 Новая песня BLUES PILLS

22 апр 2020 : 		 Выход нового альбома BLUES PILLS перенесён

11 апр 2020 : 		 Новое видео BLUES PILLS

25 мар 2020 : 		 BLUES PILLS представили обложку

8 мар 2020 : 		 Новое видео BLUES PILLS

13 мар 2018 : 		 Гитарист BLUES PILLS выпустит дебютный сольный EP летом

3 ноя 2017 : 		 Концертное видео BLUES PILLS

12 окт 2017 : 		 Концертное видео BLUES PILLS

29 сен 2017 : 		 Концертное видео BLUES PILLS

12 авг 2016 : 		 Новое видео BLUES PILLS

6 авг 2016 : 		 Трейлер к новому альбому BLUES PILLS

22 июл 2016 : 		 Видео с текстом от BLUES PILLS

9 июл 2016 : 		 Трейлер к новому альбому BLUES PILLS

25 июн 2016 : 		 Трейлер к новому альбому BLUES PILLS

3 июн 2016 : 		 Новое видео BLUES PILLS

7 май 2016 : 		 Обложка нового альбома BLUES PILLS

23 апр 2016 : 		 Новый альбом BLUES PILLS выйдет летом

24 фев 2015 : 		 Трейлер нового релиза BLUES PILLS

27 янв 2015 : 		 BLUES PILLS выпустят концертный альбом

22 янв 2015 : 		 Вокалистка BLUES PILLS обещает больше фанка и соула на втором альбоме группы

17 янв 2015 : 		 BLUES PILLS собираюся записать второй альбом

5 ноя 2014 : 		 Новое видео BLUES PILLS

24 окт 2014 : 		 Акустика от BLUES PILLS
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|||| 31 май 2024

Новое видео BLUES PILLS



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Top Of The Sky, новое видео BLUES PILLS, доступно для просмотра ниже.




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