сегодня



Новый альбом THE CRYPT доступен для прослушивания



"The Crypt", новый альбом группы THE CRYPT, доступен для прослушивания ниже:



"Intro"

"Into The Crypt"

"Mistress Of Fire"

"Metal Priestess"

"I Love The Darkness"

"Cemetary Children"

"Night Of The Devil"

"Open The Gate"

"Halos"

"Who Broke The Coffin"







+0 -0



просмотров: 114