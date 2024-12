сегодня



DEE SNIDER в новом треке THE CRYPT



“Rock Kommander – Extended Version” feat. Dee Snider, новый трек THE CRYPT, доступен ниже. Этот трек вошел в новый ЕР:



“Rock Kommander – Extended Version” feat. Dee Snider

“Blood For Blood”

“And The Fallen Still Can Fly”

“Where The Dead Don’t Sleep”

“I Love The Darkness – Midnight Version”











