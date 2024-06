сегодня



Новое видео THE ETERNAL



When The Fire Dies, новое видео группы THE ETERNAL, в состав которой входят Jan Rechberger (Amorphis) и Niclas Etelävuori (Flat Earth / ex-Amorphis), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Skinwalker", релиз которого намечен на 28 июня. http://www.the-eternal.com







