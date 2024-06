сегодня



Видео с текстом от THE ETERNAL



Under The Black, официальное видео с текстом от группы THE ETERNAL, в состав которой входят Jan Rechberger (Amorphis) и Niclas Etelävuori (Flat Earth / ex-Amorphis), доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Skinwalker", релиз которого намечен на 28 июня.







