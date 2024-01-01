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Fire Action

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17 июн 2024 : FIRE ACTION на Steamhammer/SPV



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FIRE ACTION на Steamhammer/SPV



FIRE ACTION сообщили о заключении контракта с лейблом Steamhammer/SPV, на котором осенью состоится релиз нового альбома. В состав коллектива входит Pete Ahonen, который известен по работе с Burning Point & Stargazery.



Olly Hahn, глава Steamhammer: «Fire Action балансирует между hair metal 80-х, таким как Ratt, Stryper, Vinnie Vincent Invasion и Dokken, и speed & thrash metal эпохи King Diamond. Я никогда раньше не слышал ничего подобного и уверен, что после выхода нового альбома группа станет любимой не только для медиа-персон, но и, что самое главное, для всех любителей тяжелой музыки с хорошим вкусом».







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