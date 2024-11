сегодня



Новое видео FIRE ACTION



"Survive", новое видео группы FIRE ACTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Until The Heat Dies, релиз которого намечен на 29 ноября:



"Storm Of Memories"

"No Drone Zone"

"Hard Days, Long Nights"

"Survive"

"Under The Gun"

"Dark Ages"

"13 Arrows"

"Incitement Of Insurrection"

"Until The Heat Dies"

"Curse The Day"

"Midnight Avenue"











