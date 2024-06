все новости группы







16 июн 2024 : Музыканты AETERNITAS в AEON GODS



16 июн 2024



Музыканты AETERNITAS в AEON GODS



Группа AEON GODS заключила контракт на несколько альбомов с лейблом Scarlet Records.



«На протяжении бесчисленных эонов древние боги правили миром и всеми живыми существами. Но со временем слава богов стала меркнуть в сумерках истории, а их сила практически исчезла. Сильнейшие из богов собрали оставшиеся силы и сотворили новое поколение славных посланников, чтобы завладеть сердцами людей и вернуть себе былую силу. И вот теперь эти посланники распространяют в современном мире древние сказания о богах Эона!»



Состав:



Alex ʹSol'Ra-tuʹ Hunzinger - voice of the Gods (vocals)

Anja ʹSu'en-Chelʹ Hunzinger - harmony of the Gods (keyboards)

Nino ʹEn-Atumʹ Helfrich - steel of the Gods (guitar)

Robert ʹAbzu'Keanʹ Helfrich - power of the Gods (guitar)

Elias ʹIš'Taruʹ Knorr - thunder of the Gods (drums)







