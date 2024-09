сегодня



Новое видео AEON GODS



"Aeon Gods", новое видео группы AEON GODS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома King Of Gods, выходящего 22 ноября на Scarlet Records:



"Sun-god"

"King Of Gods"

"Aeon Gods"

"Babylon Burning"

"Enlil’s Command (The Flood pt. I)"

"Nintu’s Lament (The Flood pt. II)"

"Enki’s Grace (The Flood pt. III)"

"The Descent"

"Monsters Of Tiamat"

"Tablet Of Destinies"



Aeon Gods lineup:



Alex ʹSol'Ra-tuʹ Hunzinger - voice of the Gods (vocals)

Anja ʹSu'en-Chelʹ Hunzinger - harmony of the Gods (keyboards)

Nino ʹEn-Atumʹ Helfrich - steel of the Gods (guitar)

Robert ʹAbzu'Keanʹ Helfrich - power of the Gods (guitar)

Elias ʹIš'Taruʹ Knorr - thunder of the Gods (drums)







