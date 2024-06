сегодня



Новое видео JON ANDERSON & THE BAND GEEKS



"Shine On", новое видео группы JON ANDERSON & THE BAND GEEKS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома True, выходящего 23 августа на Frontiers Music Srl:



01. True Messenger

02. Shine On

03. Counties And Countries

04. Build Me An Ocean

05. Still A Friend

06. Make It Right

07. Realization Part Two

08. Once Upon A Dream

09. Thank God







+0 -0



просмотров: 72