Концертное видео JON ANDERSON & THE BAND GEEKS



"And You And I", новое концертное видео группы JON ANDERSON & THE BAND GEEKS, доступно для просмотра ниже. Это фрагмент из нового релиза Live - Perpetual Change, выходящего 14 марта:



"Yours Is No Disgrace"

"Perpetual Change"

"Close To The Edge"

"Heart Of The Sunrise"

"Starship Trooper"

"Awaken"

"And You And I"

"Your Move" / "I’ve Seen All Good People"

"Gates Of Delirium"

"Roundabout"







