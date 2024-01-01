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Midnight Vice

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16 июн 2024 : MIDNIGHT VICE на RPM ROAR



сегодня



MIDNIGHT VICE на RPM ROAR



MIDNIGHT VICE сообщили о заключении контракта с RPM ROAR и планируют выпуск одноименного ЕР в ближайшем будущем.



«Для нас большая честь быть принятыми в семью Reigning Phoenix. Успех и отзывы о нашем дебюте превзошли все ожидания, но объединение усилий со звукозаписывающим лейблом, который посвятил себя продвижению новой эры хэви-металла, несомненно, стало нашим самым большим достижением на сегодняшний день. Мы хотим выразить благодарность нашим друзьям, нашей семье и всем в Reigning Phoenix, кто верил, что мы сможем это сделать. Мы бесконечно благодарны за то, что являемся частью того, что переопределяет металлическую индустрию, какой мы ее знаем. Сотрудничество с RPM позволит нам открыть новую эру Midnight Vice, предоставит нам ресурсы, необходимые для того, чтобы сделать наш следующий релиз еще лучше, чем предыдущий. Мы надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество с RPM. Хэви-металл никогда не умрет, и Reigning Phoenix - живое тому доказательство!»







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