Кавер-версия SAVATAGE от MIDNIGHT VICE



MIDNIGHT VICE представили собственное прочтение композиции SAVATAGE “White Witch”, которая войдет в новый ЕР "Midnight Vice":



"Strike In The Night"

"Spellcaster"

"Excalibur"

"Baptized By Fire"

"Mysteria"

"Deliverance Of Steel"

"White Witch"











