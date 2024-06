сегодня



Видео с текстом от DEMON



Beyond The Dark Side, официальное видео с текстом от группы DEMON, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Invincible":



1. Intro

2. In My Blood

3. Face The Master

4. Ghost From The Past

5. Beyond The Darkside

6. Hole In The Sky

7. Break The Spell

8. Rise Up

9. Invincible

10. Cradle To The Grave

11. Breaking The Silence

12. Forever Seventeen







