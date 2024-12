сегодня



Альбом DEMON вышел на виниле



Frontiers Music Srl, выпустившие новый альбом DEMON 17 мая, представили его виниловую версию:



Intro

"In My Blood"

"Face The Master"

"Ghost From The Past"

"Beyond The Darkside"

"Hole In The Sky"

"Break The Spell"

"Rise Up"

"Invincible"

"Cradle To The Grave"

"Breaking The Silence"

"Forever Seventeen"







