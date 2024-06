сегодня



Новая песня GRAIN OF PAIN



"The Witch", новая песня группы GRAIN OF PAIN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Moon Lights The Way, выход которого состоялся 31 мая на Noble Demon:



“Beneath”

“Sun For Thee”

“The Moon Lights The Way”

“As Suffering Ends”

“The Witch”

“Can’t Be Fallen”

“Last Morning”

“The Path” (bonus track)

“Black Dust” (bonus track)







