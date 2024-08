сегодня



Новая песня GRAIN OF PAIN



“Can’t Be Fallen”, официальное видео с текстом от группы GRAIN OF PAIN, доступно ниже. Этот трек взят из альбома The Moon Lights The Way, выход которого состоялся 31 мая на Noble Demon:



“Beneath”

“Sun For Thee”

“The Moon Lights The Way”

“As Suffering Ends”

“The Witch”

“Can’t Be Fallen”

“Last Morning”

“The Path” (bonus track)

“Black Dust” (bonus track) https://grainofpain.bandcamp.com







