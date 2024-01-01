Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 92
*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 46
*Новое видео LIMP BIZKIT 33
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 30
*YNGWIE MALMSTEEN о том, почему он не хочет работать с соавто... 27
*Гитарист SEPULTURA: «Примите природу, мать вашу!» 25
*Хорошего ли ударника нашли SLIPKNOT? Отвечает MIKE PORTNOY 25
*Гитарист PEARL JAM: «Трамп — артист, а Байден молодец!» 18
*ZAKK WYLDE не готов к новым песням PANTERA 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 92
*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 46
*Новое видео LIMP BIZKIT 33
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 30
[= ||| все новости группы



*

Blitzkrieg

*



7 июл 2024 : 		 Новая песня BLITZKRIEG

16 июн 2018 : 		 Новое видео BLITZKRIEG

25 фев 2018 : 		 Новая песня BLITZKRIEG

15 фев 2018 : 		 Новый альбом BLITZKRIEG выйдет весной

11 дек 2017 : 		 Новое видео BLITZKRIEG

27 сен 2017 : 		 Новый сингл BLITZKRIEG выйдет зимой

3 фев 2017 : 		 BLITZKRIEG на Mighty Music

22 авг 2015 : 		 Переиздание BLITZKRIEG выйдет в ноябре

31 окт 2013 : 		 BLITZKRIEG записали кавер-версию METALLICA

8 июл 2013 : 		 Новый альбом BLITZKRIEG выйдет в сентябре

23 дек 2010 : 		 BLITZKRIEG начали работу над новым альбомом

26 июл 2007 : 		 BLITZKRIEG: доступны аудиосэмплы двух новых песен

12 июн 2007 : 		 Объявлен трек-лист нового альбома BLITZKRIEG

8 июн 2007 : 		 Информация о новом альбоме BLITZKRIEG
| - |

|||| сегодня

Новая песня BLITZKRIEG



zoom
"The Spider", новая песня группы BLITZKRIEG, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Blitzkrieg", выход которого запланирован на шестое сентября на Mighty Music.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 190

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом