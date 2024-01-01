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Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий
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Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий
92
ACCEPT перезапишут классику
49
Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For...
46
Новое видео LIMP BIZKIT
33
KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока...
30
все новости группы
Blitzkrieg
Великобритания
Heavy Metal
http://www.blitzed-alive.com/
7 июл 2024
:
Новая песня BLITZKRIEG
16 июн 2018
:
Новое видео BLITZKRIEG
25 фев 2018
:
Новая песня BLITZKRIEG
15 фев 2018
:
Новый альбом BLITZKRIEG выйдет весной
11 дек 2017
:
Новое видео BLITZKRIEG
27 сен 2017
:
Новый сингл BLITZKRIEG выйдет зимой
3 фев 2017
:
BLITZKRIEG на Mighty Music
22 авг 2015
:
Переиздание BLITZKRIEG выйдет в ноябре
31 окт 2013
:
BLITZKRIEG записали кавер-версию METALLICA
8 июл 2013
:
Новый альбом BLITZKRIEG выйдет в сентябре
23 дек 2010
:
BLITZKRIEG начали работу над новым альбомом
26 июл 2007
:
BLITZKRIEG: доступны аудиосэмплы двух новых песен
12 июн 2007
:
Объявлен трек-лист нового альбома BLITZKRIEG
8 июн 2007
:
Информация о новом альбоме BLITZKRIEG
сегодня
Новая песня BLITZKRIEG
"The Spider", новая песня группы BLITZKRIEG, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Blitzkrieg", выход которого запланирован на шестое сентября на Mighty Music.
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Сообщений нет