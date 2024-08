сегодня



Новая песня BLITZKRIEG



"If I Told You", новая песня группы BLITZKRIEG, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Blitzkrieg", выход которого запланирован на шестое сентября на Mighty Music:



01. You Won't Take Me Alive

02. The Spider

03. Dragon's Eye

04. If I Told You

05. Vertigo

06. Above The Law

07. I Am His Voice

08. The Night He Came Home

09. On Olympus High - Aphrodite's Kiss







