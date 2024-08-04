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*GOJIRA разогрела квиров 44
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Blitzkrieg

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8 июл 2013 : 		 Новый альбом BLITZKRIEG выйдет в сентябре

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26 июл 2007 : 		 BLITZKRIEG: доступны аудиосэмплы двух новых песен

12 июн 2007 : 		 Объявлен трек-лист нового альбома BLITZKRIEG

8 июн 2007 : 		 Информация о новом альбоме BLITZKRIEG
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|||| сегодня

Новая песня BLITZKRIEG



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"If I Told You", новая песня группы BLITZKRIEG, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Blitzkrieg", выход которого запланирован на шестое сентября на Mighty Music:

01. You Won't Take Me Alive
02. The Spider
03. Dragon's Eye
04. If I Told You
05. Vertigo
06. Above The Law
07. I Am His Voice
08. The Night He Came Home
09. On Olympus High - Aphrodite's Kiss




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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4 авг 2024
resurgamresponses
ну вот из первой когорты нвобхм , дай типа миру шанс

просмотров: 239

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