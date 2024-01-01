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*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 48
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 30
[= ||| все новости группы



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Thy Will Be Done

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|||| 8 июл 2024

Новая песня THY WILL BE DONE



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"Join, Or Die", новая песня группы THY WILL BE DONE, доступна для прослушивания ниже.

THY WILL BE DONE Release New Single "Join, Or Die"




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