Новый альбом THY WILL BE DONE выйдет осенью



THY WILL BE DONE выпустят новую, первую за 15 лет, студийную работу, получившую название Pillar Of Fire, в конце ноября специально под собственный фестиваль, который пройдет 30 числа в Vault, New Bedford, MA:



"Prelude To Apostasy"

"Perils Of Recursion"

"Echoes & Narcissists"

"A Fool To Fall"

"The Initiates"

"An Eternal Light"

"Encore Abomination"

"Truth Won’t Hide"

"Last Ghost To Kill"

"Join, Or Die"

"Eye, The Ascension"







