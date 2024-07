сегодня



Новый альбом KRILLOAN выйдет осенью



KRILLOAN выпустят новую работу, получившую название Return Of The Heralds, 20 сентября на Scarlet Records:



"Atlantean Sword"

"Kings Of The Iron Hill" (featuring Battle Born's Jack Reynolds & Tom O´Dell)

"Blood & Fire (Born On A Battlefield)"

"Hammer Of Wrath"

"Avenging Son"

"The Oathpact"

"Return Of The Heralds" (featuring Evermores' Johan Haraldsson & Johan Karlsson)

"The Kingkillers Tale" (featuring Magnus Holmström, Swedish folk master and HammerFall live guest)

"We Burn"

"Beyond The Gates"







