Новая песня KRILLOAN



“Return Of The Heralds”, новая песня KRILLOAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Return Of The Heralds, выход которого намечен на 20 сентября на Scarlet Records:



1 Atlantean Sword

2 Kings Of The Iron Hill (feat. Battle Born’s Jack Reynolds & Tom O´Dell)

3 Blood & Fire (Born On A Battlefield)

4 Hammer Of Wrath

5 Avenging Son

6 The Oathpact

7 Return Of The Heralds (feat. Evermore’s Johan Haraldsson & Johan Karlsson)

8 The Kingkillers Tale (feat. Magnus Holmström, Swedish folk master and HammerFall live guest)

9 We Burn

10 Beyond The Gates https://krilloan.bandcamp.com/







