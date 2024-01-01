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Hellfest отсыпал SAVAGE LANDS миллион



SAVAGE LANDS все еще в восторге после выступления на главной сцене Hellfest на прошлой неделе. Сегодня некоммерческая организация 501(c) 3, управляемая музыкантами, с радостью объявила, что фестиваль жертвует один миллион евро на поддержку своих усилий по восстановлению лесов в Коста-Рике и Европе.



«Это исторический шаг Hellfest и отличный сигнал для музыкальной индустрии», — говорит музыкант, ставший активистом, Sylvain Demercastel, который основал Savage Lands вместе с барабанщиком Megadeth Dirk'ом Verbeuren'ом. «Такое необычайно щедрое пожертвование со стороны знаменитого фестиваля — еще один пример того, как много способов поддержки друг друга у металл-сообщества».







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