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Savage Lands

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|||| сегодня

Hellfest отсыпал SAVAGE LANDS миллион



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SAVAGE LANDS все еще в восторге после выступления на главной сцене Hellfest на прошлой неделе. Сегодня некоммерческая организация 501(c) 3, управляемая музыкантами, с радостью объявила, что фестиваль жертвует один миллион евро на поддержку своих усилий по восстановлению лесов в Коста-Рике и Европе.

«Это исторический шаг Hellfest и отличный сигнал для музыкальной индустрии», — говорит музыкант, ставший активистом, Sylvain Demercastel, который основал Savage Lands вместе с барабанщиком Megadeth Dirk'ом Verbeuren'ом. «Такое необычайно щедрое пожертвование со стороны знаменитого фестиваля — еще один пример того, как много способов поддержки друг друга у металл-сообщества».

SAVAGE LANDS Receive One Million Dollar Donation From Hellfest




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