Новое видео SAVAGE LANDS



"Out Of Breath", новое видео группы SAVAGE LANDS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Army Of The Trees, выходящего 15 февраля на Season Of Mist:



"Black Rock Heart"

"Ruling Queen"

"The Last Howl"

"No Remedy"

"Out Of Breath"

"Better Man"

"Never Be Up"

"Army Of The Trees"

"Visions of Life"

"Addicted"







